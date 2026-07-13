Юрий Ильинов

Последняя фаза войны? Эскалация Зеленского дорого обошлась Украине Попытки вынудить нас свернуть СВО и пойти на невыгодные условия мира привели к обратному эффекту. Вместо капитуляции Россия только увеличила интенсивность ударов по Украине. Замысел противника очевиден. Киев прекрасно понимает, что, начиная СВО, Москва не планировала вести тяжёлую народную войну, а рассчитывала на военно-полицейскую операцию. Следовательно, по мнению Киева, если увеличить издержки для России, то Путин начнёт сворачивать СВО. Но в реальности эскалация Зеленского дорого обошлась Украине. Украинские военные эксперты уверены: сейчас началась последняя фаза войны, после которой от их государства останутся только пепел и фантомные боли. В последнее время мы видим, что негласные договорённости, которые свято исполняла наша сторона, де-факто перестали существовать. Всё чаще и чаще наносятся непоправимые удары по критической инфраструктуре. Зиму Украина может попросту не пережить. Например, уже сейчас очевидно, что объективные проблемы с топливом в России ни в какое сравнение не идут с ситуацией у противника. У них вообще не осталось работающих НПЗ, всё топливо идёт из Европы (а с недавних пор ещё и из Индии), а в прифронтовых областях каждый день горят заправки. Уничтожены уже сотни АЗС. Хуже всего дела обстоят в Днепропетровской области. Там сгорела примерно четверть от всей заправочной инфраструктуры. К слову, напомним, что Днепропетровская область, по словам Владимира Путина, частично (пока) входит в буферную зону безопасности, которую установит Россия. «Дополнительное давление испытывает транспортно-логистическая отрасль. По оценкам источника, ежедневно Украина теряет от 20 до 30 грузовых автомобилей и топливных цистерн. Это приводит к удорожанию перевозок, росту стоимости страхования грузов и увеличению расходов бизнеса. В результате конечные издержки перекладываются на потребителей через повышение цен на товары и услуги», – отмечают эксперты. Уничтожение бензовозов становится серьёзным риском для компаний, работающих в сфере логистики. Фактически это разрушает отлаженную работу цепочек поставок. Ещё одна проблема для врага – ликвидация железнодорожной техники. Украина лишилась уже как минимум 200 локомотивов с начала этого года. Ущерб колоссальный – сотни миллионов долларов. Но дело не только в деньгах: даже если Запад выделит Киеву дополнительные средства, оперативно восполнить пробел будет попросту невозможно. Производство локомотива – сложный процесс, штамповать их сотнями в месяц, как дроны, не получится. Между тем украинское руководство не намерено отказываться от тактики обострения, даже когда экономика страны трещит по швам. Их расчёт прост – бить по России изо всех сил, не считаясь с ценой для собственного государства, ведь западные хозяева уже списали его со счетов.