​Важная помощь от читателей «Русской Весны» продолжает поступать бойцам, наступающим на Харьков и за Авдеевкой (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за бронежилеты и тепловизоры, за рации ТУТ Андрея и Светлану из Москвы, за генератор Сергея, Эдика и их друзей из Адлера, за автоинструменты и сварочный аппарат Артура и его семью, за нефопам и тактическую медицину Веру из Москвы и Илью из Челябинска, за трубку разведчика Владимира из Ирландии, за плащ-палатки Бориса из Томска, за паяльник, хвостовики и корпуса для бомб —Технофронт «Русской Весны».