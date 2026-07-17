Авантюры дорого обходятся: Трамп ищет оправдания возможному поражению на выборах

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. Американский лидер Дональд Трамп заблаговременно готовит почву для обвинений в адрес Китая, чтобы в случае неудачи республиканцев на промежуточных выборах в конгресс перевести стрелки на внешнего врага.
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