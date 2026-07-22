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В кастрюльке

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Сытный перекус за 25 минут: рулетики из слоеного теста с курицей, ананасами и сыром — выпекаю в духовке до хруста

Сытный перекус за 25 минут: рулетики из слоеного теста с курицей, ананасами и сыром — выпекаю в духовке до хруста

Когда нужно приготовить что-то сытное, но не тратить время на замешивание теста, выручают лепешки из лаваша с курицей.

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