Телеведущая в прямом эфире надела на голову гигантское яйцо и довела коллег до истерики

Телеведущая Робертс в прямом эфире надела на голову огромное шоколадное яйцо Американская теле- и радиоведущая Эшли Робертс в прямом эфире радиостанции Heart Radio надела на голову гигантское шоколадное яйцо и довела коллег в студии до истерики.