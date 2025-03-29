Телеведущая в прямом эфире надела на голову гигантское яйцо и довела коллег до истерики

Телеведущая Робертс в прямом эфире надела на голову огромное шоколадное яйцо Американская теле- и радиоведущая Эшли Робертс в прямом эфире радиостанции Heart Radio надела на голову гигантское шоколадное яйцо и довела коллег в студии до истерики.
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