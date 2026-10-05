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Около 5,1 тысячи жителей Западного Дегунина получили новое жилье по программе реновации

Около 5,1 тысячи жителей Западного Дегунина получили новое жилье по программе реновации

Около 5,1 тысячи жителей 23 старых домов заключили договоры на жилье в новостройках по программе реновации в районе Западное Дегунино за пять с половиной лет.

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