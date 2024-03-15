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На мой взгляд, чиновники российского Центробанка, без обид, никогда не отличались умом и сообразительностью.

На мой взгляд, чиновники российского Центробанка, без обид, никогда не отличались умом и сообразительностью.

ФОТО: FREEPIK.COM ЮРИЙ ПРОНЬКО ПЕНСИИ РУССКИХ СТАРИКОВ ВЫВЕЛИ НА МАЛЬТУ И В ЛОНДОН. А ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮТ ВОВСЕ ОТМЕНИТЬ ВЫПЛАТЫ? На мой взгляд, чиновники российского Центробанка, без обид, никогда не отличались умом и сообразительностью.

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Комментарии
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Иван Щукин
Для &quot;нашего&quot; руководства &quot;обувать&quot; постоянно население России это второй нефтяной слой из которого они строят своё, а также для своих детей и внуков, благополучие и комфортную жизнь!
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