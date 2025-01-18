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Чемпионат Франции. «Шоле» против «Лиможа», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном» и другие матчи

«Шоле» примет «Лимож», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Шоле – Лимож Дата проведения 18 января, 20.

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