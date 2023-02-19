Далеко не каждый будущий отец готов разделить с супругой рождение ребенка — вокруг этой темы много стереотипов и предубеждений фото: @grigorylugovoyНаш герой испытал на себе как «раздельные», так и совместные роды, и ему есть, что рассказать.
Далеко не каждый будущий отец готов разделить с супругой рождение ребенка — вокруг этой темы много стереотипов и предубеждений фото: @grigorylugovoyНаш герой испытал на себе как «раздельные», так и совместные роды, и ему есть, что рассказать.
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