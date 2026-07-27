Ваньоцци о бане Синнера за допинг: «Мы не понимали, что происходит, потому что не считали себя виновными»

Симоне Ваньоцци рассказал о реакции команды Янника Синнера на дисквалификацию за допинг. Напомним, в прошлом году первую ракетку мира отстранили на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го.