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Военное обозрение

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В ночь на 9 апреля взрывы гремели в Днепропетровской и Харьковской областях - поражены предприятия ВПК, склады боеприпасов

В ночь на 9 апреля взрывы гремели в Днепропетровской и Харьковской областях - поражены предприятия ВПК, склады боеприпасов

Противник жалуется на то, что ВС РФ сначала активно подавляли ПВО, которая «и так сильно истощена».

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