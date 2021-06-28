Сборная Португалии не забила в финальной стадии Евро впервые за девять матчей

Сборная Португалии в матче 1/8 финала Евро-2020 уступила Бельгии со счетом 0:1. Португальцы не забили в финальной стадии турнира впервые за девять матчей: последний раз это случилось во встрече группового турнира Евро-2016 против Австрии (0:0).