Шесть футболистов «Зенита» не сыграют с «Родиной»

В воскресенье стартовый состав "Зенита" претерпит существенные изменения: в старте не сыграют как минимум шесть футболистов, с первых минут выходивших на поле "Газпром Арены" в поединке с "Балтикой": Москвичев, Караваев, Дркушич, Кондаков, Луис Энрике и Фелипе Аугусто.