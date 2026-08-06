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Спорт Уик-Энд

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Шесть футболистов «Зенита» не сыграют с «Родиной»

Шесть футболистов «Зенита» не сыграют с «Родиной»

В воскресенье стартовый состав "Зенита" претерпит существенные изменения: в старте не сыграют как минимум шесть футболистов, с первых минут выходивших на поле "Газпром Арены" в поединке с "Балтикой": Москвичев, Караваев, Дркушич, Кондаков, Луис Энрике и Фелипе Аугусто.

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