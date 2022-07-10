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13 бытовых лайфхаков, которые пригодятся любой хозяйке и хозяину

13 бытовых лайфхаков, которые пригодятся любой хозяйке и хозяину

Значительную часть своей жизни человек проводит, решая различные бытовые проблемы. И довольно часто у него возникает желание уменьшить их количество или хотя бы иметь подробные инструкции, которые позволили бы справляться с ними быстрее и легче.

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