13 бытовых лайфхаков, которые пригодятся любой хозяйке и хозяину

Значительную часть своей жизни человек проводит, решая различные бытовые проблемы. И довольно часто у него возникает желание уменьшить их количество или хотя бы иметь подробные инструкции, которые позволили бы справляться с ними быстрее и легче.
Значительную часть своей жизни человек проводит, решая различные бытовые проблемы. И довольно часто у него возникает желание уменьшить их количество или хотя бы иметь подробные инструкции, которые позволили бы справляться с ними быстрее и легче.
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