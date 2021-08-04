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Главред: украинцы продолжат покидать страну в поисках лучшей жизни

Главред: украинцы продолжат покидать страну в поисках лучшей жизни

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник уверен, что украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы, будут выбирать переезд и будут оставаться в ЕС на постоянное место жительства.

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