Главред: украинцы продолжат покидать страну в поисках лучшей жизни

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник уверен, что украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы, будут выбирать переезд и будут оставаться в ЕС на постоянное место жительства.
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