Взрыв в Харькове: Мэр Игорь Терехов сообщает о происшествии в Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе через свой Telegram-канал. В то же время мэр Конотопа Артём Семенихин обвинил губернатора Сумской области Владимира Артюха в причастности к мартовским взрывам в городе Сумы.
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