© Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOMБлогер Амир Хапачев, подозреваемый в участии в деятельности созданного иноагентом Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) «Антивоенного комитета России» (организация признана террористической и запрещена в России ), задержан в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен пот...
- ВИ Канцлер ФРГ Мерц:...
- В РПЦ рассказали,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым