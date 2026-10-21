© Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOMБлогер Амир Хапачев, подозреваемый в участии в деятельности созданного иноагентом Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) «Антивоенного комитета России» (организация признана террористической и запрещена в России ), задержан в России.