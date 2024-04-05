Ценовой диапазон на IPO «Займер» соответствует market cap в 23,5-27 млрд рублей

Индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций МФК «Займер» установлен на уровне от 235 рублей до 270 рублей за одну бумагу, что соответствует капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд рублей до 27 млрд рублей, сообщила МФК.