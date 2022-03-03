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«Ахмат» и Полярус расторгли контракт «по семейным обстоятельствам»

Украинский хавбек Артем Полярус покинул «Ахмат». «Полузащитник команды Артем Полярус обратился с просьбой о досрочном прекращении трудового договора по семейным обстоятельствам», – сказано в заявлении клуба.

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