Семейный офис Рэя Далио все еще инвестирует в Китай, несмотря на проблемы в стране

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио заявил о том, что небольшая часть портфеля его семейного офиса по-прежнему инвестирована в Китай, хотя подчеркнул, что в стране существуют «реальные проблемы» на фоне углубляющегося экономического спада, передает его слова Bloomberg.
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