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Добрый Мир

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Масштабы — колоссальные: на Украине озвучили количество пропавших без вести и пленённых «всушников»

Масштабы — колоссальные: на Украине озвучили количество пропавших без вести и пленённых «всушников»

63 000 пропали без вести, 10 000 «всушников» в российском плену. Об этом заявил украинский уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов.

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