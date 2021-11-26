«Интер» следит за лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины Альваресом

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес привлек внимание очередного топ-клуба. «Интер» заинтересовался 21-летним игроком сборной Аргентины вслед за «Ювентусом», «Миланом», «Реалом» и «Атлетико».

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