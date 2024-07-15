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«Вот почему мы все ещё живы»: На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

«Вот почему мы все ещё живы»: На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X сделал неожиданное заявление о Владимире Путине и Си Цзиньпине.

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