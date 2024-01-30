В Магаданской области полицейские раскрыли кражу имущества на миллион рублей

В дежурную часть ОМВД России по Омсукчанскому району поступило заявление о том, что в период с 25 декабря прошлого года по 14 января текущего на предприятии, находящемся в 80 километрах от поселка Омсукчан, совершена кража имущества общей стоимостью почти миллион рублей.
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