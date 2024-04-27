Приезжий обещал поставить русских на колени. Сотня мужчин из Русской общины приехали на это посмотреть

МП

Михаил Пантюхин

Первый вопрос к местной власти, почему только тогда, когда народ поднялся на защиту Учителя, эти "князьки" заерзали своими пятыми точками!!!??? А этот езид , который бздит ему и его езидским родителям нарисовать штраф по КоАП за хамство и другие потуги этого идиЕта!!!! Плюс иск в Суд на миллион рублей за попытку унижения РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ, УЧИТЕЛЯ, РУССКОГО ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА ПО КОНСТИТУЦИИ !!! Если ты мразь считаешь себя езидом и выше всех езЫдь в свою езидию и существуй там на на просторах песков и баранов с ослами, ишаками и скорпиона!!! Пора и давно это сделать, а то есть, все пришлые вьезжающие в НАШУ РОССИЮ в случае попытки унизить ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ НАРОД РОССИИ через соц сети, на камеру и другими способами выдавить из себя неуважение, ненависть и тем более агрессивность и попытки на этой почве преступить ЗАКОНЫ РФ по отношению К ГОСУДАРСТВУ РОССИИ И НАРОДУ ОБЯЗАНЫ ОТВЕТИТЬ ПО СТ.282 УК РФ С НАЛОЖЕНИЕМ ШТРАФА В ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ С КАЖДОГО , за которого обязаны платить при отсутствии возможности у "героя" так называемые диаспоры , которых развелось как мухоморов после грозы или их доблестные работодатели !!! Также всем этим любителям ввозной рабочей силы из ср.азии застраховать своих "незаменимых" полисов по типу ОСАГО по гражданской ответственностью за нанесение оскорблений, не говоря о физическом насилии до 3-5 миллионов рублей!!! По другому эти езиды, таджи, узби и остальные национально-профессиональные агрессоры успокоиться к сожалению не смогут!!! Если власть и дальше будет пропускать эту агрессию со стороны совершенно чуждых, безкультурных, преступных субстанциях и не поставят этих чужеземцев в стойло ЗАКОНОВ РФ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ за их преступление, то народу России придётся этот беспредел окончить только с применением общероссийского, я бы даже сказал народного инструмента - ВИЛЫ!!!!