Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Приезжий обещал поставить русских на колени. Сотня мужчин из Русской общины приехали на это посмотреть

Приезжий обещал поставить русских на колени. Сотня мужчин из Русской общины приехали на это посмотреть

# Чернильница   Друзья, я думаю многие из вас уже видели нашумевшее видео, снятое в одной из школ города Батайска.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Во всех соседских драках замешаны американцы, которые остаются там после драки на законных основаниях. Оно нам надо?
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Первый вопрос к местной власти, почему только тогда,  когда народ поднялся на защиту Учителя, эти &quot;князьки&quot; заерзали своими пятыми точками!!!??? А этот езид , который бздит ему и его езидским родителям нарисовать штраф по КоАП за хамство и другие потуги этого идиЕта!!!! Плюс иск в Суд на миллион рублей за попытку унижения РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ, УЧИТЕЛЯ, РУССКОГО ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА ПО КОНСТИТУЦИИ !!! Если ты мразь считаешь себя езидом и выше всех езЫдь в свою езидию и существуй там на на просторах песков и баранов с ослами, ишаками и скорпиона!!! Пора и давно это сделать, а то есть, все пришлые вьезжающие в НАШУ РОССИЮ в случае попытки унизить ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ НАРОД РОССИИ через соц сети, на камеру и другими способами выдавить из себя неуважение, ненависть и тем более агрессивность и попытки на этой почве преступить ЗАКОНЫ РФ по отношению К ГОСУДАРСТВУ РОССИИ И НАРОДУ ОБЯЗАНЫ ОТВЕТИТЬ ПО СТ.282 УК РФ С НАЛОЖЕНИЕМ ШТРАФА В ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ С КАЖДОГО , за которого обязаны платить при отсутствии возможности у &quot;героя&quot; так называемые диаспоры , которых развелось как мухоморов после грозы или их доблестные работодатели !!! Также всем этим любителям ввозной рабочей силы из ср.азии застраховать своих &quot;незаменимых&quot; полисов по типу ОСАГО по гражданской ответственностью за нанесение оскорблений, не говоря о физическом насилии до 3-5 миллионов рублей!!! По другому эти езиды, таджи, узби и остальные национально-профессиональные агрессоры успокоиться к сожалению не смогут!!! Если власть и дальше будет пропускать эту агрессию со стороны совершенно чуждых, безкультурных, преступных субстанциях и не поставят этих чужеземцев в стойло ЗАКОНОВ РФ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ за их преступление, то народу России придётся этот беспредел окончить только с применением общероссийского, я бы даже сказал народного инструмента - ВИЛЫ!!!!
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5 час.
Дима Качусов
а вы потом поддержите хоть чем-нибудь или как-нибудь того кто этого утырка побьет-после его закроют за избиение недоросля! тут по другому надо вопрос решать,с помощью видеозаписей и прокуратуры.давно пора в школьных и дошкольных заведениях во всех помещениях,кроме туалета ?,поставить видеокамеры.
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3 час.

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