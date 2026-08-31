Российские войска уничтожили склад с БПЛА в Киеве

Вооруженные силы России 31 августа продолжили серию групповых ударов по складам Украины с оборудованием для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин на «Валдае»...
- IV Дмитриев отметил,...
- СТ Путин на «Валдае»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым