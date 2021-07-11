Русская веснаПолитика«Что, мало было?» — сегодня в Киргизии бьют русских детей, завтра будут резать глотки Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин комментирует чудовищную ситуацию с избиением 9-летнего ребёнка в Киргизии.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergej KostinВсех кто принимал участие в избиении мальчика, а также тренера наказать в уголовном порядке, а также всем и им родственникам(даже дальним), пожизненно лишить права посещать Россию, а также если уже кто то из родни живет в России, то таких лишать российского гражданства навсегда, не зависимо от статуса занимаемой должности. Не обходимо жестко пресекать конфликты разжигающие ненависть к христианам. Всем "понаехавшим" надо "помочь" вернуться на историческую родину, пускай поднимают свою экономику.Игорь КузнецовОни неподсудны РФВПВячеслав ПронинРоссия в с 10- го июля открывает границу для трудовых мигрантов из республик Средней Азии,но в этом перечне нет русских из Украины. Уважение, к России - кормилице,должно вбиваться в головы их чад с детства,но это возможно будет только тогда,когда Россия будет исходить не только из экономических соображений,но и из того отношения к русским в странах Азии откуда идет миграция. Иначе,диаспоры с чуждым менталитетом станут угрозой безопасности страны!Sergej KostinЭто очень серьезный вопрос и надо что бы депутаты Гос. Думы издали такой закон, который будет защищать своих граждан, граждан России от понаехавших и от их идеалогии. Безопасность и спокойствие граждан должна быть превыше барышей алигархов.Павел КНу что, встречать киргизов на границах и заворачивать их морды по домам? Видимо так.Sergej KostinНа границе заворачивать не получится, т.к. так как либералам из "ер", чиновникам и олигархам это не выгодно, убытки большие будут.Комментировать
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