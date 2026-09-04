"Ничего страшного, очнулась бы": фитнес-блогера обвиняют в многочасовых пытках

Instagram*/liberov В Москве девушка обвинила известного фитнес-блогера в издевательствах. По ее словам, возлюбленный Александр Либеров 10 часов измывался над ней: топил в туалете, обливал ледяной водой и вырывал волосы.
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