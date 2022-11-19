На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы в случае глобального блэкаута

При полном отключении электричества на всей территории Украины на восстановление энергосистемы уйдет как минимум три дня, а в худшем случае может потребоваться семь-десять дней, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
При полном отключении электричества на всей территории Украины на восстановление энергосистемы уйдет как минимум три дня, а в худшем случае может потребоваться семь-десять дней, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
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