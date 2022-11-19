РОСБАЛТ

815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Был Боря- трансгендер, Лиза- танкистка , теперь ушастик с Пенджаба. Где вы их берёте? Вы же опускаете свою державу в ...Сунак заявил, что...
  • Ole Ole
    Лучше бы он 3 миллиарда отправил на свою ограбленную англичанами Родину - ИндиюСунак заявил, что...
  • Olga Andreadi (Андреади)
    Хороший внук,помнит рассказы дедушки.Шольц призвал изб...

На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы в случае глобального блэкаута

На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы в случае глобального блэкаута

При полном отключении электричества на всей территории Украины на восстановление энергосистемы уйдет как минимум три дня, а в худшем случае может потребоваться семь-десять дней, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх