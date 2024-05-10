Президент Молдавии Санду примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Президент Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердила свое участие в "саммите мира" в Швейцарии, а также обсудила шаги для вступления Киева и Кишинева в Евросоюз, а также региональную безопасность.