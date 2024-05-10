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Президент Молдавии Санду примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Президент Молдавии Санду примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Президент Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердила свое участие в "саммите мира" в Швейцарии, а также обсудила шаги для вступления Киева и Кишинева в Евросоюз, а также региональную безопасность.

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Комментарии
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Ed Red
Типично гумозная рожа и топорщится, ей бы на обвертке к слабительному в самый раз, однако для еуроп такое только для лидеров и  отстоя також
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6 час.

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