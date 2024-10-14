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Закон, порядок, государство

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Расчёт РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Расчёт РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки.

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