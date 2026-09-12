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«Главным врагом считаю тоску»: как звезда «Сватов» Николай Добрынин усыновил сына Тереховой и вымолил дочь

«Главным врагом считаю тоску»: как звезда «Сватов» Николай Добрынин усыновил сына Тереховой и вымолил дочь

Для миллионной аудитории Николай Добрынин остается прежде всего Митяем из комедийного сериала «Сваты» — всенародно любимым, обаятельным и неунывающим персонажем.

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