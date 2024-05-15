Андрей Деркач, бывший депутат украинской Верховной Рады, дал интервью белорусскому агентству БЕЛТА. Он рассказал о связях украинского и американского правительств, о которых принято не упоминать, например, о поддержке ГУР Украины семьёй Джо Байдена.
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