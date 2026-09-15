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Царьград

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FT: Путин перенёс «Валдай» из Сочи в Подмосковье из-за рисков атак БПЛА

FT: Путин перенёс «Валдай» из Сочи в Подмосковье из-за рисков атак БПЛА

Почему «Валдай» пришлось увезти из Сочи и где теперь будет проходить форум.Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году сменило привычное место.

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