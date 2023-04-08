Канцелярия: Сунак и Байден встретятся в Северной Ирландии 11 апреля

Премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Соединенных Штатов Байден встретятся в Северной Ирландии 11 апреля, в ознаменование годовщины Белфастского соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление канцелярии британского премьера.