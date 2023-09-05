Сайт города Караганды

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Все начинается с осмотра места происшествия", если оно вовремя локализовано полицией, или просто закрытое помещение.Имя генерала Рахи...
  • Аркадий Шацкий
    К угольку подбираются?Ермаганбет Булекп...
  • Валерий Соловьев
    Нам какое дело пиара казахов?Сто детей из Теми...

Расширен перечень видов залогового имущества для льготного микрокредитования молодёжи

Расширен перечень видов залогового имущества для льготного микрокредитования молодёжи

Расширен перечень видов принимаемого залогового имущества для льготного микрокредитования молодёжи под 2,5 % годовых, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области Так, в качестве залогового обеспечения дополнительно принимаются: - денежные средства, размещённые на счетах в банках второго уровня; - недвижимое имущество в городах республиканского значения, областного значения, в районных центрах, городах областного и районного подчинения, а также в сёлах и сельских населённых пунктах; - земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности/на праве первичного долгосрочного возмездного землепользования (аренды); - земельные участки с инфраструктурой обводнения и ограждения пастбищ; - земельные участки для ведения садоводства; - специализированная техника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх