Расширен перечень видов залогового имущества для льготного микрокредитования молодёжи

Расширен перечень видов принимаемого залогового имущества для льготного микрокредитования молодёжи под 2,5 % годовых, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области Так, в качестве залогового обеспечения дополнительно принимаются: - денежные средства, размещённые на счетах в банках второго уровня; - недвижимое имущество в городах республиканского значения, областного значения, в районных центрах, городах областного и районного подчинения, а также в сёлах и сельских населённых пунктах; - земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности/на праве первичного долгосрочного возмездного землепользования (аренды); - земельные участки с инфраструктурой обводнения и ограждения пастбищ; - земельные участки для ведения садоводства; - специализированная техника.