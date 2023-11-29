В Сухуме прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова

В столице Абхазии Сухуми прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова. Попрощаться с журналистом пришли сотни человек — представители общественности, Министерства обороны Абхазии, Общественной палаты и Союза журналистов Абхазии.
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