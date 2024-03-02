Полмиллиона москвичей приняли участие в тестовом голосовании

t.me/shtab_msk Уже полмиллиона москвичей приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента РФ, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.
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