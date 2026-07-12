Самые красивые цветочные плантации и парки мира

Чудеса природы наравне с самыми популярными достопримечательностями привлекают внимание путешественников со всего мира, которые готовы отправиться на другой континент, чтобы насладиться видом лиловых глициний, пропитаться терпким ароматом лаванды или пройтись по самой длинной в мире цветочной оранжерее.
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