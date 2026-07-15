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От оперной сцены и условного срока до церковного хора: как сложилась судьба звезды сериала «След» Андрея Лаврова

От оперной сцены и условного срока до церковного хора: как сложилась судьба звезды сериала «След» Андрея Лаврова

Роль сурового и принципиального капитана Константина Котова в культовом детективе «След» принесла Андрею Лаврову всенародную известность.

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