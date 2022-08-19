5 городов Орловской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

Накануне, 18 августа, в рамках пленарного заседания форума Малых городов и исторических поселений были объявлены победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах.
Накануне, 18 августа, в рамках пленарного заседания форума Малых городов и исторических поселений были объявлены победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах.
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