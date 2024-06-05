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Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью, считает Яков Кедми

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью, считает Яков Кедми

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал правящую американскую элиту о том, что концентрация её внимания на внешнем контуре и недостаточное внимание к проблемам внутри страны, обернётся для США острым политическим кризисом, масштаб которого больше не позволит Штатам играть роль гегемона на мировой арене.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Куда они там уйдут
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1 час.
igor laptev
смотри-ка чё. кедми по-новой ужом под шкуру стремится влезть. измышляет всеобщие хотелки типа я знаю. и что характерно нисколько не стесняется! кто-нибудь ещё верит этому пиздаболу?
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1 час.
Аркадий Цыганов
США горит желанием выйти из НАТО, чтобы развязать войну в Европе. С участием России или без роли не играет.
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1 час.

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