Виталий Гайдаржи призвал Молдавию уважать особый статус Гагаузии

Председатель Народного собрания Гагаузии Виталий Гайдаржи обратился к властям Молдавии с призывом уважать особый статус автономии, закрепленный законом 1994 года, и осудил вмешательство в проведение выборов, названных Конституционным судом незаконными.
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