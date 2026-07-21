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Царьград

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Виталий Гайдаржи призвал Молдавию уважать особый статус Гагаузии

Виталий Гайдаржи призвал Молдавию уважать особый статус Гагаузии

Председатель Народного собрания Гагаузии Виталий Гайдаржи обратился к властям Молдавии с призывом уважать особый статус автономии, закрепленный законом 1994 года, и осудил вмешательство в проведение выборов, названных Конституционным судом незаконными.

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