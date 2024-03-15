Бишкек, 14 марта /Синьхуа/ -- В Кыргызстане при поддержке Китая модернизируются ирригационные сети. В среду посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь и заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию водозаборного сооружения и магистрального канала в Тонском районе Иссык-Кульской области на востоке страны.