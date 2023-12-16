«Его задолбало играть за «Зенит». Генич — о Клаудиньо

Константин Генич поделился мнением о ситуации вокруг легионеров «Зенита» Известный комментатор Константин Генич высказался о ситуации вокруг легионеров «Зенита», по его словам, они не испытывают особого энтузиазма по поводу выступлений в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии