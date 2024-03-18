В мэрии Петрозаводска дали разъяснения о приеме заявлений на поступление в первые классы школ

Прием заявлений на поступление детей в первые классы школ Петрозаводска начнется 28 марта. Как будет проходить приемная кампания, рассказала сегодня на совещании в администрации города начальник Управления образования Светлана Пахомова.
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