Омич поджег полицейскую машину - суд дал ему 3 года тюрьмы и 9 лет колонии. По данным СК, 27-летний житель получил по переписке в мессенджере задание от неизвестного поджечь служебное авто полицейских.
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