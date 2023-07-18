В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры

За Мост уже прилетело в Одессу и Николаев по полной программе. Пришло время отвечать.

Olga Rogova

И всё? А как это вяжется с тем, что ребенок на Крымском мосту потерял ОБОИХ родителей и стал круглой сиротой? Портовая инфраструктура и смерть родителей 14-летнего ребёнка - это РАВНОЗНАЧНО???