RT Russia

11 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Акимов
    Ой! А, как же так получилось?!!! А, не последние ли 20-ть лет уничтожали образование? А. не Путин ли заявлял, токари ...Медведев: у предп...
  • Olga Rogova
    И всё? А как это вяжется с тем, что ребенок на Крымском мосту потерял ОБОИХ родителей и стал круглой сиротой? Портова...В Одессе поврежде...
  • Алексей Куницын
    За Мост уже прилетело в Одессу и Николаев по полной программе. Пришло время отвечать.В Одессе поврежде...

В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры

В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о повреждениях объектов портовой инфраструктуры в городе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Куницын
За Мост уже прилетело в Одессу и Николаев по полной программе. Пришло время отвечать.
Ответить
10 час.
Olga Rogova
И всё? А как это вяжется с тем, что ребенок на Крымском мосту потерял ОБОИХ родителей и стал круглой сиротой? Портовая инфраструктура и смерть родителей 14-летнего ребёнка - это РАВНОЗНАЧНО???
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх