Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о повреждениях объектов портовой инфраструктуры в городе.
В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры
Комментарии
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Алексей Куницын
За Мост уже прилетело в Одессу и Николаев по полной программе. Пришло время отвечать.
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10 час.
Olga Rogova
И всё? А как это вяжется с тем, что ребенок на Крымском мосту потерял ОБОИХ родителей и стал круглой сиротой? Портовая инфраструктура и смерть родителей 14-летнего ребёнка - это РАВНОЗНАЧНО???
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7 час.
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