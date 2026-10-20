Слова Владимира Жириновского о дальнейшем развитии мировых кризисов снова привлекли внимание. После событий вокруг Украины пользователи и аналитики всё чаще вспоминают его заявления о том, какая страна или регион может стать следующим очагом напряжённости В его прогнозах фигурировали Европа, ….