Бейонсе получила премию "Грэмми" на фоне скандалов, а её реакция стала мемом в сети

Бейонсе получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший кантри-альбом" за пластинку Cowboy Carter, несмотря на скандалы вокруг неё: её мужа Джей Зи обвинили в изнасилованиях, а её саму в сети считают причастной к преступлениям Пи Дидди и обвиняют в смерти певицы Алии.