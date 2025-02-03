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Бейонсе получила премию "Грэмми" на фоне скандалов, а её реакция стала мемом в сети

Бейонсе получила премию "Грэмми" на фоне скандалов, а её реакция стала мемом в сети

Бейонсе получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший кантри-альбом" за пластинку Cowboy Carter, несмотря на скандалы вокруг неё: её мужа Джей Зи обвинили в изнасилованиях, а её саму в сети считают причастной к преступлениям Пи Дидди и обвиняют в смерти певицы Алии.

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